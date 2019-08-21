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Полицейские Адмиралтейского района задержали налётчика на офис быстрых займов

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Полицейским подозреваемый признался, что ранее взял кредит в этой финансовой организации и таким способом решил погасить задолженность.

Полицейские Адмиралтейского района задержали налётчика на офис быстрых займов. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 8 декабря в полицию Адмиралтейского района поступило сообщение от менеджера микрофинансовой компании, расположенной на Сенной площади, о том, что к ним ворвался неизвестный мужчина и, угрожая ножом, потребовал деньги. Работник передал налетчику "куклу": пачку билетов "Банка приколов", обложенную четырьмя купюрами номиналом в 1 тысячу рублей. 

Правоохранители оперативно задержали подозреваемого в доме по Лиговскому проспекту. Налетчиком оказался 25-летний житель республики Коми.

Полицейским подозреваемый признался, что ранее взял кредит в этой финансовой организации и таким способом решил погасить задолженность. Возбужденно уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой).

Видео: МВД

Теги: быстрые займы, разбой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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