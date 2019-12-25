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Полицейская собака в Пулково покусала девочку
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Полицейская собака в Пулково покусала девочку

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Правоохранители извинились перед мамой девочки, она заявила, что не имеет претензий. 

В понедельник, 21 февраля, полицейская собака напала на 14-летнюю девочку в Пулково. Подросток с мамой возвращались из Шарм-эль-Шейха. В момент инцидента они находились у выхода, передает "Фонтанка.ру". 

По данным издания, девочка близко подошла к животному. Собака схватила ребенка за руку через куртку и оставила ссадины. Правоохранители извинились перед мамой девочки, она заявила, что не имеет претензий. 

Ранее мы писали, что с 28 апреля запустят прямые рейсы из Петербурга в Осло. Для въезда в Осло не требуется даже сдача ПЦР-теста, а карантин отменен.

Фото: pexels
 

Теги: аэропорт, пулково, собака
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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