С 28 апреля запустят прямые рейсы из Петербурга в Осло

Для въезда в Осло не требуется даже сдача ПЦР-теста, а карантин отменен.

Прямые рейсы авиакомпании Nordwind Airlines свяжут Петербург и Осло. С 28 апреля самолеты будут летать в столицу Норвегии дважды в неделю. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани Северной столицы.

Из Пулково самолеты будут вылетать по четвергам и воскресеньям в 17:20 и прибывать в Осло в 18:25. Обратные рейсы из Осло назначены на четверг и воскресенье с вылетом в 19:30.

Для въезда в Осло не требуется даже сдача ПЦР-теста, а карантин отменен.

Также Smartavia запускает регулярные рейсы из Петербурга в Баку.

Фото: Piter.tv