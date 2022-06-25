В результате стрельбы в гей-баре в центре Осло погибли два человека

Полиция задержала предполагаемого преступника.

В результате стрельбы в ночном клубе в центре столицы Норвегии погибли два человека. Об этом рассказали региональные представители правоохранительных органов. По данным полиции, в трагедии в Осло также есть несколько пострадавших. У пациентов медики зафиксировали тяжелые ранения. В настоящее время оперативники задержали возможного злоумышленника. Мужчина пойман недалеко от места преступления.

Подтверждена гибель двух человек в результате стрельбы. Есть несколько тяжелораненых. пресс-служба полиции

Согласно информации от норвежской телерадиокомпании NRK, трагедия зафиксирована в баре London Pub, расположенном в центре города. Корреспондент данного СМИ сообщил о том, что огонь открыл местный житель. Огонь вызвал панику среди посетителей заведения. В настоящее время мотивы его поступка неизвестны.

При стрельбе в больнице в США пострадал один человек.

Видео: Telegram / Mash

Фото: Telegram / SHOT