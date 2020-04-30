Полчища гигантских пчел напугали автомобилистку

В Великобритании большой рой неизвестных насекомых напугал местную жительницу.

Полчища гигантских пчел напугали британскую автомобилистку. Об этом сообщили журналисты из Daily Mail. СМИ рассказало о том, что жительница пригорода Бирмингем в графстве Уэст-Мидлендс стала очевидицей полета больших летающих насекомых. Изначально Ася Хатун решила, что ее окружают маленькие птицы. Позже она поняла, что летающие существа больше напоминают очень больших ос.

Это было ужасно. Я переживала, что там могут быть открыты окна или на улице играют маленькие дети прокомментировала женщина

Британке удалось записать произошедшее на видео. Она специально развернулась на машине и съехал на обочину дороги, чтобы достать мобильное устройство. Позже в ассоциации по борьбе с вредителями рассказали, что предположительно в рое находились не осы, а медоносные пчелы. Они роятся, когда ищут новое место для обитания или отдыха перед длинным перелетом. Чаще всего пчелы находят себе место на ветках деревьев, заборах или даже в машинах. Спустя пару дней они снова сбиваются в рой и ищут новую локацию.

Пара занялась сексом возле королевского дворца и попала на видео.