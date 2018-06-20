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За трещины и сколы на Гостином дворе в Пушкине юрлицо заплатит 200 тысяч рублей
Сегодня, 13:18
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nastya960

За трещины и сколы на Гостином дворе в Пушкине юрлицо заплатит 200 тысяч рублей

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Осмотр "Гостинки" проводился в июле 2018 года.

Пушкинский районный оштрафовал ООО "Приморский трест", который содержал здание Гостиного двора в Пушкине в неудовлетворительном состоянии. Сейчас в объекте культурного наследия размещаются различные магазины. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Осмотр "Гостинки" проводился в июле 2018 года. В ходе проверки было установлено, что фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии. Например, на цоколе есть сколы, следы биопоражений и утраты. В некоторых местах нет штукатурки, кирпичной кладки, красочный слой очень грязный. Не удовлетворили проверяющих и рекламные вывески, которые портят вид здания.

ООО "Приморский трест" получил штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее на Piter.TV: В Пушкине появились площадь Египетские ворота и Липицкий мост.
Фото: Википедия 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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