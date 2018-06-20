В Пушкине появились площадь Египетские ворота и Липицкий мост

Специалисты объяснили, почему безымянным объектам дали новые названия.

В Пушкинском районе Петербурга три безымянных объекта получили наименование. Указ подписан в Смольном еще 25 марта. Благодаря чиновникам 17-километровая трасса стала Усть-Славянским шоссе. Отметим, что дорога соединяет Пушкин с Колпинским и Невским районами города. Подтверждающие документы находятся в Правительстве Северной столицы.

Также названия получили две площади. Теперь их будут называть "Египетскими воротами" и "Белоозерской". Первая находится на пересечении Петербургского шоссе, Дворцовой улицы и Октябрьского бульвара.Последняя располагается на перекрестке переулка Белозерки с Петербургским шоссе.

Что касается Египетских ворот, то площадь вокруг них не имеет названия. Но для любых городских служб важно, чтобы все проезды имели названия. Вполне логично, чтобы площадь, где стоят Египетские ворота, стала бы называться точно так же, по аналогии с Московскими воротами. Похожая ситуация и с Белозёрской площадью. Она получила свое имя именно в честь переулка Белозёрки, на которой располагается объясняет представитель Топонимической комиссии Петербурга Алексей Ерофеев.

Также название приобрел Липицкий мост. Он проходит через реку Славянка, около Московского и Ям-Ижорских шоссе. Наименование объект получил в честь деревни Липицы.

Фото: Piter.tv