Пользователи "ВКонтакте" не отсудили у соцсети деньги за моральный ущерб

Петербургский суд отказал четверым истцам в требованиях к соцсети.

В Смольнинском районном суде отказали в удовлетворении иска в отношении социальной сети "Вконтакте". Пользователи требовали возмещения морального ущерба за то, что сотрудники передали личные данные в Центр "Э". Заявителями о нарушении выступили активисты-оппозиционеры, которые выступают за Алексея Навального. Ущерб от действий представителей соцсети они оценили в 100 тысяч рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Отметим, что информация была получена оперативниками Татарстана еще в январе прошлого года. Среди данных: IP-адреса, фамилии, имена, сведения об электронных почтах и номерах мобильных телефонов.

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