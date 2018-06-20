На Невском при ремонте фасада камни падают на тротуар: ограждений нет

Рабочие не обращают внимания на нарушения вовремя ремонта дома.

В Центральном районе Петербурга местные жители заметили нарушения при проведении ремонта фасада здания. Очевидцы записали на видео как сотрудники роняют камни на тротуар во время работы. С громким стуком куски приземляются на тротуар, по которому идут люди. Никаких ограждений при этом свидетели событий не увидели.

При этом нет никаких лент и территория не огорожена , а по ней идут люди. Если на кого-то упадёт камень мало не покажется комментирует петербуржец Георгий Зезил

Ранее Piter.tv писал о том, что из-за незаконной перепланировки в доме на Гражданском обрушилась стена.

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