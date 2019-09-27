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Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный мини-альбом
Сегодня, 14:13
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Alena_Zinovieva

Пол Маккартни и Ринго Старр записали совместный мини-альбом

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Музыканты выпустили новую версию песни "A Beautiful Night".

Два музыканта из легендарной четверки The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр выпустили совместный мини-альбом. Об этом пишет  NME.

Для своих поклонников артисты подготовили новую версию песни "A Beautiful Night" Пола Маккартни. В альбом также вошла демо-версия этого же трека 1995 года, композиции "Run through", "Oobu joobu part 5" и фрагменты из интервью Пола Маккартни и Ринго Старра.

Клип на песню "A Beautiful Night" с новым звуком, но со старым видеорядом 1997 года появится в сети 17 июля в 19:00. По словам Маккартни, ему не особенно нравился тот вариант трека, который он записал несколько лет назад. Музыкант давно хотел переделать его. Вместе с Ринго Старром они немного поменяли оригинальное исполнение. Когда поняли, что не могут остановиться,  продолжили играть вместе в студии.

Ранее мы писали, что вышел сериал по мотивам романа Олдоса Хаксли.

Фото: Instagram / paulmccartney

Теги: the beatles, пол маккартни, ринго старр
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Музыка,

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