Петербургские битломаны поздравили Ринго Старра с Днем рождения

Участнику группы The Beatles 7 июня исполнился 71 год.

В Петербурге на пешеходном переходе Abbey Road отметили День рождение знаменитого барабанщика группы The Beatles Ринго Старра. Старра считают одним из самых уважаемых в мире рок-музыкантов.

Рядом с Музеем Битлз Коли Васина собрались музыканты групп "Поющие гитары", "Holly Blacksmith", "Goldfingers", "AccordionRock". На площадке исполнялись хиты "Ливерпульской четверки". На фоне знаменитой фотографии Beatles расположилась желтая субмарина, без этой одноименной песни тоже не обошлось.

Традиция желать мира и любви 7 июля началась в 2008 году. В том году Ринго Старр на вопрос, чего он хочет на День рождения, ответил: "Больше мира и любви". С тех пор празднование Peace&Love проходит по всему миру. В этом году к этой традиции присоединился Петербург. Поздравление также транслировали в аккаунтах Музея Битлз Коли Васина в социальных сетях.

Ранее стало известно, что скверу на Васильевском острове хотят присвоить имя создателя музея "Битлз" в Петербурге.

Фото, текст: Анастасия Косичкина