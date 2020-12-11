Скверу на Васильевском острове хотят присвоить имя создателя музея "Битлз" в Петербурге

Инициативная группа, в которую которую вошли художник-митёк Дмитрий Шагин, музыкант и ведущий Всеволод Москвин и другие, ведут переговоры с жителями и топонимической комиссией.

Петербургские битлзфаны предлагают присвоить одному из скверов на Васильевском острове имя Коли Васина ― создателя музея "Битлз" в Петербурге. Сейчас ведутся переговоры с местными жителями.

Речь идет о сквере в устье реки Смоленки рядом со сквером Александра Володина. Участники инициативной группы отметили, что Коля Васин был значимым участником ленинградской контр-культуры. Напомним, он собрал одну из самых больших коллекций артефактов, связанных с легендарной четверкой, на территории постсоветского пространства. Они хранятся в музее на Пушкинской, 10.

Поклонников творчества "Битлз" приглашают 25 февраля в клуб "Аврора". Там пройдет традиционный концерт в честь дня рождения Джорджа Харрисона.

Фото: facebook.com/nick.barabanov