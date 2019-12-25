Стало известно, какие покупки делали петербуржцы в "чёрную пятницу"

Товарооборот торговых центров в ноябре вырос на 14% в сравнении с прошлым годом.

В период распродаж в честь "чёрной пятницы" жители Северной столицы активно скупали товары. Аналитики подсчитали, что товарооборот торговых центров в ноябре вырос на 14% в сравнении с прошлым годом. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Спрос на электронику и бытовую технику в городе во время распродаж подрос на 12% к прошлому году. Средний чек составил чуть больше 15 тыс. рублей. Аналогичная ситуация сложилась с категорией товаров для дома и дачи, где петербуржцы потратили примерно 8,8 тыс. рублей.

Прирост популярности спортивных товаров составил 11%, а ювелирные украшения стали нужднее горожанам на 10%. Самыми невостребованными оказались такие категории, как одежда и обувь, косметика и парфюмерия, детские товары (траты год к году уменьшились на 8%, 9% и 11% соответственно).

Ранее мы сообщили о том, что более 80 процентов работодателей подарят новогодние подарки сотрудникам и их детям.

Фото: Pxhere