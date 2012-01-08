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На покупку жилья по "семейной ипотеке" петербуржцы тратят около 8 млн рублей
Сегодня, 19:36
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На покупку жилья по "семейной ипотеке" петербуржцы тратят около 8 млн рублей

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В текущем году спрос на льготу вырос на 32-38%.

Средний чек на приобретение жилья по "семейной ипотеке" составил около 8 млн рублей в Петербурге. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра "Петербургская недвижимость" во вторник, 22 августа.

В текущем году спрос на льготу вырос на 32-38%. "Семейной ипотекой" чаще пользуются женщины (58%), чем мужчины (53%). Большая часть сделок заключается с использованием материнского капитала. 57% покупок совершили заемщики в возрасте 30-40 лет.

Средняя площадь квартир, приобретаемых по "семейной ипотеке", равна 40 "квадратам" – спрос растет на студии. 

Ранее мы рассказывали о том, что аренда студий в Петербурге подорожала на 9% перед 1 сентября.

Фото: Piter.TV

Теги: льготная семейная ипотека, льготы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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