На покупку жилья по "семейной ипотеке" петербуржцы тратят около 8 млн рублей

В текущем году спрос на льготу вырос на 32-38%.

Средний чек на приобретение жилья по "семейной ипотеке" составил около 8 млн рублей в Петербурге. Об этом сообщают аналитики консалтингового центра "Петербургская недвижимость" во вторник, 22 августа.

В текущем году спрос на льготу вырос на 32-38%. "Семейной ипотекой" чаще пользуются женщины (58%), чем мужчины (53%). Большая часть сделок заключается с использованием материнского капитала. 57% покупок совершили заемщики в возрасте 30-40 лет.

Средняя площадь квартир, приобретаемых по "семейной ипотеке", равна 40 "квадратам" – спрос растет на студии.

Ранее мы рассказывали о том, что аренда студий в Петербурге подорожала на 9% перед 1 сентября.

Фото: Piter.TV