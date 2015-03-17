Покупательский трафик Санкт-Петербургского Дома книги увеличился на 6% за полгода

Успех объясняется не только удобным расположением в самом сердце культурной столицы, но и целенаправленными усилиями руководства по привлечению аудитории.

Руководитель одного из крупнейших книжных магазинов России, директор Санкт-Петербургского Дома книги Кристина Матвеева подвела итоги своей годовой деятельности на посту управляющего предприятием, рассказав об успехах заведения в популяризации книг и чтении, а также текущих тенденциях в развитии книжного бизнеса. Информация представлена в издании журнала "Книжная индустрия".

По итогам первого полугодия 2025 года Дом книги продемонстрировал положительную динамику: посещаемость магазина увеличилась на 6%, несмотря на непростые экономические условия. Успех объясняется не только удобным расположением в самом сердце культурной столицы, но и целенаправленными усилиями руководства по привлечению аудитории.

Особый акцент делается на взаимодействие с местными издателями и региональные инициативы, такие как расширение ассортимента литературы о Петербурге и книгах исторического жанра, соответствующих интересам современных читателей.

Отдельно стоит упомянуть оригинальные проекты, запущенные магазином для привлечения внимания к чтению. Так, совместно с брендом ZARINA стартовал клуб "Читать — стильно", ориентированный на взрослую аудиторию, куда приглашаются знаменитости и писатели. Специально для юных посетителей создан детский книжный клуб "Книгсики", проходят культурные акции, направленные на привлечение молодых авторов и блогеров.

Интервью осветило позицию Матвеевой касательно основных проблем современного книжного рынка, путей их преодоления и важности государственной поддержки распространения культурных инициатив и грамотного регулирования розничного сектора книгопечатания.

