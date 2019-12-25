Посещаемость кинотеатров в Петербурге упала на 16%

Стоимость билета немного снизилась по сравнению с июнем, составив 410 рублей, хотя ранее ценник был выше на 27 рублей.

Показатель выручки кинопроката в Петербурге составил 154,6 миллиона рублей в июле 2025 года, что на 5% ниже результатов предыдущего июля, свидетельствуют данные Федеральной информационной системы о киносеансах, приведённые изданием "КоммерсантЪ СПб".

С начала года по июль число посетителей кинотеатров упало на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 5,26 до 4,4 миллиона человек. По отношению к июньскому рекорду падение составило ещё большую величину: общероссийские цифры снизились с 8,7 до 6,3 млн зрителей, а в Петербурге — с 479,9 до 386 тысяч человек. Стоимость билета немного снизилась по сравнению с июнем, составив 410 рублей, хотя ранее ценник был выше на 27 рублей. Показатель загрузки кинозалов улучшился незначительно — с 11% до 11,6%.

Самым кассовым проектом оказался романтический фильм "Материалистка" режиссёра Селин Сон, собравший 19 миллионов рублей. Следующими по популярности стали российские картины: комедия Юрия Стоянова "На деревню дедушке" заняла второе место с результатом 16,7 млн рублей, а третий пункт достался семейной ленте "Не одна дома 2" (режиссёр Митрий Семенов-Алейников), заработавшей 12,8 млн рублей.

Помимо недостатка ярких релизов, негативный эффект оказала деятельность пиратских ресурсов, предлагающих зарубежные фильмы, отсутствующие в официальном прокате, однако доступные через альтернативные каналы просмотра.

Итоговый итог первого полугодия выглядит следующим образом: общий объём сборов кинотеатров в городе за январь—июль 2025 года достиг отметки в 2 миллиарда рублей, увеличившись на 2,19% по сравнению с прошлым годом. Количество зрителей, посетивших сеансы, за тот же период снизилось на 16% — с 5,26 до 4,4 миллиона человек.

Фото: Pxhere