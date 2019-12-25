Покровская больница готовится принимать пациентов с пневмонией

В стационаре медицинского учреждения имеется почти 700 коек для данной цели.

Покровская больница на Васильевском острове готовится к приему пациентов с пневмонией, перед этим в медучреждении уже приостановили плановую госпитализацию. Об этом 2 апреля сообщила "Фонтанка" со ссылкой на городской комздрав.

В больнице, перепрофилированной для помощи больным пневмонией, имеется стационар на почти 700 коек. Как и в других учреждениях, в Покровской больнице будут проверять пневмонии на наличие коронавирусной инфекции.

Ранее подобный прием начали госпиталь для ветеранов войн и городская многопрофильная больница №2. Для пациентов с пневмонией там перепрофилировали свыше 1300 коек. А в трех других больницах прием и выписку пациентов вынужденно приостановили и объявили карантин – в медучреждения занесли коронавирус.

Фото: Google-карты