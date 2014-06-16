Россельхознадзор добился вывоза автопокрышек с пашни в Ломоносовском районе

Собственник согласился на утилизацию после вмешательства ведомства.

Представители Россельхознадзора добились вывоза автопрокрышек с пашни в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Гора из покрышек была размещена на участке площадью 110 га незаконным образом, поскольку земля является частью сельскохозяйственных угодий. Инспекция выявила нарушение в августе.

Также в Россельхознадзоре подчеркнули, что на участке активно произростает полынь, иван-чай, пырей ползучий, пижма, овсюг. Посреди сорняков возвышалась башня из шин, которая достигала 2 м в высоту: в итоге собственника заставили утилизировать свалку.

Ранее мы сообщили о том, что жители Ленобласти смогут получить новые 84 услуги в электронном формате.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора