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Покрас Лампас на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге создал манифест каллиграфутуризма

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Художник принял участие в фестивале "Карт-бланш". 

Покрас Лампас на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге создал манифест каллиграфутуризма. Об этом сообщили представители онлайн-школы XYZ School. Они опубликовали в сети ролик с созданием работы мастера. Художник принял участие в независимом фестивале уличного искусства "Карт-бланш". 

Художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш" создал на одном из зданий завода Уралмаш в Екатеринбурге серию работ. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля

сообщение XYZ School

Напомним, что "Карт-бланш" в Екатеринбурге функционирует без спонсоров и партнеров. Он проводится два года подряд. За время его существования в нем поучаствовали более 70 уличных художников. Они продемонстрировали публике почти сотню работ.

Покрас Лампас развесил плакаты с просьбой оставаться дома.

Видео: Telegram / XYZ Media

Теги: xyz school, екатеринбург, карт-бланш, манифест, покрас лампас, уралмаш
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Культура,

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