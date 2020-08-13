Художник принял участие в фестивале "Карт-бланш".

Покрас Лампас на заводе "Уралмаш" в Екатеринбурге создал манифест каллиграфутуризма. Об этом сообщили представители онлайн-школы XYZ School. Они опубликовали в сети ролик с созданием работы мастера. Художник принял участие в независимом фестивале уличного искусства "Карт-бланш".

Художник Покрас Лампас в рамках партизанского фестиваля "Карт-бланш" создал на одном из зданий завода Уралмаш в Екатеринбурге серию работ. Они объясняют центральные идеи его художественного стиля сообщение XYZ School

Напомним, что "Карт-бланш" в Екатеринбурге функционирует без спонсоров и партнеров. Он проводится два года подряд. За время его существования в нем поучаствовали более 70 уличных художников. Они продемонстрировали публике почти сотню работ.

Покрас Лампас развесил плакаты с просьбой оставаться дома.

Видео: Telegram / XYZ Media