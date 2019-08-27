"Вы меня просто разочаровываете": работы Покраса Лампаса украли спустя полчаса

Художник надеется, что люди забрали работу не для продажи в интернете, а для интерьера.

Как стало известно в воскресенье, 24 мая, художник-каллиграф Покрас Лампас инсталлировал свои работы по Петербургу. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Удивительно живет город – меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других – нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку. рассказал художник.

Он отметил, что понимает, почему в городе не так много стрит-арта.

Искренне хочется верить, что если люди и взяли работы из улицы к себе домой, то не для перепродажи на Авито понадеялся Покрас Лампас.

Ранее мы писали, что Покрас Лампас развесил плакаты с просьбой оставаться дома.

Фото, видео: instagram.com/pokraslampas/