"Вы меня просто разочаровываете": работы Покраса Лампаса украли спустя полчаса

Как стало известно в воскресенье, 24 мая, художник-каллиграф Покрас Лампас инсталлировал свои работы по Петербургу. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Удивительно живет город – меньше, чем за час, забрали 5 из 6 работ. Последнюю мы повесили просто выше других – нас узнали местные ребята и вынесли из дома стремянку.
рассказал художник.
Он отметил, что понимает, почему в городе не так много стрит-арта.
Искренне хочется верить, что если люди и взяли работы из улицы к себе домой, то не для перепродажи на Авито
понадеялся Покрас Лампас.
Ранее мы писали, что Покрас Лампас развесил плакаты с просьбой оставаться дома.
Фото, видео: instagram.com/pokraslampas/
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