Покрас Лампас примет участие в постановке для Мариинского театра

На данный момент идут репетиции.

Художник Покрас Лампас работает над постановкой в Мариинском театре. Об участии в проекте "Touch the light" он рассказал своим подписчикам в Instagram.

Хореографом постановки выступил Илья Живой. По информации "ТАСС", свой след Покрас Лампас оставит в видеоинсталляции. Художник пообещал, что в ней будут фрагменты из каллиграфии, отсылки к элементам графического дизайна и русскому авангарду.

"Touch The Light" станет слиянием музыки, танца и художественных образов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург продолжает работы по проекту возрождения усадьбы "Уткина дача".

Фото: Покрас Лампас / Instagram