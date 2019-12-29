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Покрас Лампас примет участие в постановке для Мариинского театра
Сегодня, 21:40
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Покрас Лампас примет участие в постановке для Мариинского театра

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На данный момент идут репетиции.

Художник Покрас Лампас работает над постановкой в Мариинском театре. Об участии в проекте "Touch the light" он рассказал своим подписчикам в Instagram. 

Хореографом постановки выступил Илья Живой. По информации "ТАСС", свой след Покрас Лампас оставит в видеоинсталляции. Художник пообещал, что в ней будут фрагменты из каллиграфии, отсылки к элементам графического дизайна и русскому авангарду. 

"Touch The Light" станет слиянием музыки, танца и художественных образов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Петербург продолжает работы по проекту возрождения усадьбы "Уткина дача". 

Фото: Покрас Лампас / Instagram 

Теги: мариинский театр, покрас лампас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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