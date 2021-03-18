Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украине

Она хочет, чтобы между двумя народами наступил мир.

Заместитель председателя Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила о готовности стать послом России на Украина. Об этом она рассказала в документальном фильме телеканала "RT Россия".

Поклонская напомнила, что родилась на Украине и очень хорошо знает страну. При этом, по ее словам, никто не сможет ей там гарантировать безопасность.

Я отдаю себе в этом отчет. Но понимаю, что если это принесет пользу, то надо рискнуть. Я люблю Украину и хочу, чтобы пришел мир между нашими народами. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Ранее стало известно, что Поклонская намерена пойти на выборы в Госдуму.

Видео: YouTube / RT Россия