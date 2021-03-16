Поклонская намерена пойти на выборы в Госдуму

Выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская намерена пойти на выборы в нижнюю палату парламента следующего созыва. Об этом она заявила на онлайн-брифинге к седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Ее слова приводит "РИА Новости".

Поклонская заявила, что не собирается заканчивать свою политическую карьеру и готова идти дальше. Однако, по словам депутата, партия "Единая России", членом которой она является, пока не составила списки кандидатов.

На этом фоне есть много интриг. Но я не собираюсь ставить точку в своей политической карьере, я иду дальше. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Отметим, что выборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 19 сентября.

Ранее Поклонская заявила о недоверии мужчинам.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"