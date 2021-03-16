Поклонская заявила о недоверии мужчинам

Экс-прокурор Крыма извлекла необходимые уроки из опыта последних семи лет.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская посоветовала не верить мужчинам. Об этом она заявила на онлайн-брифинге к седьмой годовщине присоединения Крыма к России. Ее слова приводит "РИА Новости".

По слова бывшего прокурора Крыма, она извлекла необходимые уроки из опыта предыдущих семи лет. Поколонская также отметила, что у нее в будущем могут быть ошибки, но также она хочет становиться мудрее и сильнее. Сама себе депутат пожелала никогда не опускать руки.

Главный совет - не верить мужчинам. Можно верить женщинам, но не мужчинам. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Ранее Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом.

Видео: Facebook/Пресс-центр "Россия сегодня"