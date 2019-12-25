По её словам, украинская власть, лишая 90% населения Крыма возможности говорить на родном, русском, языке, допустила потерю Крыма.

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом. Заявление она сделала на брифинге, посвящённом седьмой годовщине присоединения Крыма к РФ.

По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение. Наталья Поклонская, депутат Госдумы

Она отметила, что через десять лет украинские политики вновь будут обвинять РФ в аннексии русского языка в Украине.

По её словам, украинская власть, лишая 90% населения Крыма возможности говорить на родном, русском, языке, допустила потерю Крыма.

Ранее Поклонская предложила создать в Крыму "дом тиктокера".

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