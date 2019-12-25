Депутат Государственной думы Наталья Поклонская назвала запрет русского языка на Украине полнейшим абсурдом. Заявление она сделала на брифинге, посвящённом седьмой годовщине присоединения Крыма к РФ.
По поводу закона Украины о запрете русского языка на территории Украины я считаю, что это полнейшее абсурдное решение.
Наталья Поклонская, депутат Госдумы
Она отметила, что через десять лет украинские политики вновь будут обвинять РФ в аннексии русского языка в Украине.
По её словам, украинская власть, лишая 90% населения Крыма возможности говорить на родном, русском, языке, допустила потерю Крыма.
Ранее Поклонская предложила создать в Крыму "дом тиктокера".
Фото: pixabay.com
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