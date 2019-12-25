Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская предложила создать в Крыму "дом тиктокера". Заявление она сделал на брифинге, приуроченному к седьмой годовщине вхождения полуострова в состав РФ.
Под "дом тиктокера" Поклонская предложила оборудовать южную резиденцию в Крыму.
Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата... в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь.
Наталья Поклонская, депутат Государственной думы
По её мнению, блогеры из популярной соцсети будут приезжать на отдых в Крым — и снимать свои ролики там. Это, считает парламентарий, увеличит популярность полуострова среди туристов.
Ранее власти предложили способ защиты Крыма от санкций.
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