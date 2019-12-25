По её мнению, блогеры из популярной соцсети будут приезжать на отдых в Крым.

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская предложила создать в Крыму "дом тиктокера". Заявление она сделал на брифинге, приуроченному к седьмой годовщине вхождения полуострова в состав РФ.

Под "дом тиктокера" Поклонская предложила оборудовать южную резиденцию в Крыму.

Оборудовать помещение, может быть, на территории какого-то пансионата... в красивом месте, будь то Евпатория, Ялта, Симферополь. Наталья Поклонская, депутат Государственной думы

По её мнению, блогеры из популярной соцсети будут приезжать на отдых в Крым — и снимать свои ролики там. Это, считает парламентарий, увеличит популярность полуострова среди туристов.

Ранее власти предложили способ защиты Крыма от санкций.