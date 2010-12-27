Поклонская ответила посмеявшейся над ее юбкой Собчак

Политик считает, что у нее есть более важные дела, чем реагировать на выпады телеведущей.

Наталья Поклонская ответила телеведущей Ксении Собчак, которая пошутила над ее юбкой. Заместитель председателя Государственной Думы по международным делам заявила, что озабочена другими вопросами, которые не пересекаются с обсуждением внешнего вида людей.

Депутаты, входящие в состав комитета по международным делам, как и его председатель Леонид Слуцкий, озабочены совершенно другими вопросами объяснила Поклонская

Политик добавила, что депутаты думают совершенно о другом, их не беспокоит длина юбок и переживания Собчак. Однако Поклонская относится к стилю ведущей уважительно и даже считает Собчак привлекательной.

Напомним, что Ксения оценила наряд Полконской еще в январе 2019 года. Это произошло в рамках telegram-блога "Кровавая барыня", в котором автор пошутила, что Наталье приходится носить длинные юбки, чтобы Леонид Слуцкий "не хватал ее за причинное место".Ранее несколько женщин обвинили Слуцкого в приставаниях. Комментарий Собчак вызвал возмущение со стороны общественности и ее обвинили в погоне за "дешевым вниманием".

Ранее Piter.tv писал о том, что Наталья Поклонская прокомментировала предложение о новом названии Крыма.

Фото: Piter.tv

Видео: Piter.tv, YouTube/Наталья Поклонская

