В Смольном спрогнозировали показатели инфляции в Петербурге к 2023-2025 годам

Согласно прогнозам ЦБ РФ, в 2022 году инфляция в стране будет равна 12-15%.

В Смольном прошли "нулевых чтения" бюджета Петербурга на 2023 год и плановый период 2024-2025 г.г. По итогам мероприятия был сделан прогноз индекса потребительских цен на указанный период. Его озвучила председатель комитета финансов Светлана Енилина.

По данным руководителя, в 2023 году индекс инфляции в городе на Неве составит 108,2% по сравнению с 2022-ым. Позже, к 2024-ому, он должен снизиться до 104,8%, а в 2025-ом будет равен 104,5%.

Как показывают прогнозы Центробанка, в 2022 году инфляция по РФ составит 12-15%, когда как в 2023-ем она опустится на отметку в 5-7%.

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Фото: Piter.TV