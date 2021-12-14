Показан карманный компьютер, работающий на российской "Авроре"

Модель Aquarius NS M11 будет недоступна для физических пользователей.

Показан карманный компьютер, работающий на российской радиоэлектронной продукции "Аврора". Отечественное операционное оборудование разработано при участии специалистов Минпромторга России. Гаджет Aquarius NS M11 внешне напоминает обычный смартфон. Эксперты заметили, что на самом деле техника им и является, за исключением GSM-модуля.

Aquarius NS M11 оснащен набором проводных и беспроводных интерфейсов, сенсорным 6,7-дюймовым дисплеем, а также аккумулятором с емкостью 5000 мАч. Платформой для компьютера стал 8-ядерный процессор. Российский производитель добавил, что данная модель полностью спроектирована в России. Техника изготавливается в городе Шуя Ивановской области.

Известно, что NS M11 предназначен для использования в структурных организациях. В частности, это коснется компаний, являющихся частью критической информационной инфраструктуры, экстренных ведомств. КПК функционирует под управлением ОС "Аврора" в четвертой версии. Первая партия включает в себя 200 гаджетов. Однако приобрести их физическому лицу не удастся. К концу 2021 года производитель выпустит еще три тысячи образцов.

Sony показала важное дополнение для дефицитной приставке PlayStation 5.

Фото и видео: YouTube / Открытая мобильная платформа