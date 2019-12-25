Мальчик сидел целый урок в коридоре.

Покашлявшего школьника выставили из класса вместе с партой. Об этом рассказали родители ребенка в социальных сетях. Они опубликовали фотографии и пост в группе "Вконтакте". По сведениям россиян, ученика выгнали из помещения из-за кашля. Мальчик решил сфотографировать свое "наказание" в качестве доказательства.Мать школьника заметила, что "конфликт ни к чему". Она не стала раскрывать номер учебного заведения, в котором произошел инцидент. На данный момент ребенок переходит в другое образовательное учреждение.

Напомним, что родители школы в башкирском селе Новомусино 11 декабря заявили, что дети вынуждены учиться в заброшенном коровнике. Это связано с переводом школы на дистанционное обучение. Оказалось, что жители остались без доступа к Интернету.

Стало известно о состоянии детей, которых отец взял в заложники в Колпино.

Фото: Вконтакте/"Родители Петрозаводска и Карелии"