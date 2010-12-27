Пока Питер замерзает, в Москве обещают потепление на выходных

Синоптики обещают жителям столицы теплые выходные и нескорый приход зимы.

Санкт-Петербург может немного позавидовать Москве в вопросах погоды. По данным СМИ, зима не торопится приходить в столицу России. Пока в Питере стоит морозец и падает снег, московские синоптики прогнозируют теплые выходные с комфортной погодой.

Как пишет РБК со ссылкой на специалистов центра "Фобос", климатический приход зимы в Москву откладывается на несколько недель. Жителей столицы ждут переменная облачность и температура до плюс 6 градусов. В дальней перспективе переход через ноль градусов среднесуточной температуры до середины ноября не прогнозируется.

Ранее мы писали, что в Петербург в выходные солнце принесет.