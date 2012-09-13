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В Петербург в выходные солнце принесет тепло
Сегодня, 12:01
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Shdaria
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В Петербург в выходные солнце принесет тепло

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В Петербурге 4 и 5 ноября заметно потеплеет.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что в ближайшие выходные Северную столицу ждет потепление. 

На своей странице в Facebook Колесов отметил, что минувшей ночью температура воздуха опустилась до -7 градусов. В связи с этим в Петербурге можно заметить первый лед.

В субботу, 4 ноября температура воздуха прогреется до 4 градусов тепла, а 5 ноября до 6 градусов. Однако стоит отметить, что субботняя погода порадует петербуржцев солнцем, но уже в воскресенье ожидается небольшой дождь.

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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