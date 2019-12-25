Безработный рецидивист изнасиловал 10-летнего мальчика в Янино

Мужчина уже сидит в СИЗО за совершение аналогичного преступления.

Задержанного за педофилию мужчину изобличили еще в одном преступлении. Жертвой 43-летнего безработного стал мальчик 10 лет. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

В четверг, 3 декабря, в полицию обратилась жительница Всеволожского района Ленобласти и заявила, что в прошлом году неизвестный совершал насильственные действия сексуального характера в отношении ее сына 2009 года рождения.

Следствие установило, что к происшествию причастен сидящий в СИЗО безработный рецидивист. Его арестовали за аналогичное нарушение закона. Кроме того, у мужчины имеется еще пара судимостей.

Расследование продолжается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что неизвестный изнасиловал 12-летнюю школьницу в Ленобласти.

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