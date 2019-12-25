Пойманный на взятке майор полиции из Петроградского района написал заявление об увольнении

Заместитель начальника 71 отдела полиции УМВД России по Петроградскому району, майор полиции подписал заявление об уходе из органов после того, как стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Напомним, что сотрудники УСБ задержали правоохранителя вчера. Он находится под подпиской о невыезде за покровительство строительства жилых объектов на территории Крестовского острова.
Уволился коррупционер по соглашению сторон.
Ранее мы рассказали о том, что начальника отдела Госстройнадзора в Петербурге заключили под стражу за взятку. 00:33
Фото: Piter.TV
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