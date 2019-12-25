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Пойманный на взятке майор полиции из Петроградского района написал заявление об увольнении
Сегодня, 18:35
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lizapoluda

Пойманный на взятке майор полиции из Петроградского района написал заявление об увольнении

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Коррупционер находится под подпиской о невыезде.

Заместитель начальника 71 отдела полиции УМВД России по Петроградскому району, майор полиции подписал заявление об уходе из органов после того, как стал фигурантом уголовного дела о взятке. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, что сотрудники УСБ задержали  правоохранителя вчера. Он находится под подпиской о невыезде за покровительство строительства жилых объектов на территории Крестовского острова.

Уволился коррупционер по соглашению сторон.

Ранее мы рассказали о том, что начальника отдела Госстройнадзора в Петербурге заключили под стражу за взятку.  00:33

Фото: Piter.TV

Теги: санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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