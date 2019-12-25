Поисково-спасательные отряды искали в лесах пропавших парашютистов

В Ленобласти прошли учения спасателей.

В Ленинградской области состоялись учения поисково-спасательных отрядов из Тосно, Новой Ладоги, Шлиссельбурга, Приозерска и Лодейного Поля. Отработка техники спасательных операций проходила в максимально приближенных к реальным условиях в лесах Лодейного Поля, возле урочища Мирошкиничи на берегу реки Свирь.

"Пострадавшими" по легенде тренировок были парашютисты-манекены, застрявшие в лесу на дереве, и для проведения спасательных работ в природной среде использовалась автомобильная, водная и спецтехника, а также альпинистское снаряжение. Попутно отрабатывалось тушение лесного пожара.

Первым этапом стала установка базового лагеря на берегу Свири, затем переправа через реку, поиск и обнаружение пострадавшего и спуск с дерева, оказание помощи и возвращение назад через реку со спасенными парашютистами. Дополнительным испытанием стала организация воздушной переправы к пострадавшему - со всеми полагающимися действиями.

Вице-губернатор Ленобласти по безопасности Михаил Ильин дал прошедшим учениям высокую оценку и отметил, что подобные тренировки имеют практическую значимость, способствуя решению аналитических и управленческих задач при организации поисково-спасательных работ в реальности.

Ранее летние учения стартовали в частях Западного военного округа, дислоцирующихся в Ленобласти.

Фото: пресс-служба МЧС по Ленобласти