С начала 2020 года в Петербурге искали 388 пропавших детей

В поисковом отряде "Лиза Алерт" провели промежуточные итоги года.

С начала 2020 года волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" искали 388 пропавших детей. Среди 176 исчезнувших детей в возрасте до 12 лет живыми нашли 164, трое погибли, в восьми случаях от поиска отказались сами заявителя, а одного ребенка так и не удалось найти в течение года. Об этом рассказали "Невские Новости".

Среди подростков пропали 212 ребят, живыми нашли 197 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 17, восьмерых обнаружили мертвыми, двоих так и не нашли. По словам волонтеров, чаще всего вина в пропаже детей лежит на невнимательных взрослых: отвлеклись в лесу, не углядели, пока ребенок катался на велосипеде. В походы и по грибы спасатели вовсе призывают не отпускать ребенка с пожилыми родственниками в силу возраста и здоровья. Кроме того, подростки часто уходят из дома самостоятельно из-за невнимания от родителей или страха наказания, а также из-за некоторых заболеваний вроде расстройства аутистического спектра.

Пандемия не внесла особых коррективов в количество пропадающих детей, но, как отметили в "Лизе Алерт", самоизоляция оказалась палкой о двух концах: с одной стороны, за детьми стало больше присмотра в четырех стенах, с другой – у членов семьи могли сдавать нервы из-за вынужденного заточения дома.

Ранее мы рассказывали, что в Иванове тело пропавшего подростка нашли на крыше гаража.

Фото: Piter.TV