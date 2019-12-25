Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва пассажирам Пулково пришлось дожидаться своих рейсов

В понедельник, 20 июля, аноним вновь сообщил об угрозе взрыва в Пулково. Из-за этого пассажирам пришлось еще раз проходить досмотр, а рейсы перенести, передала "Фонтанка.ру".
По данным онлайн-табло аэропорта, днем с задержкой из Петербурга вылетели рейсы в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Иркутск, Екатеринбург и Москву.
На данный момент сообщается о задержке рейса в Ростов-на-Дону, Апатиты, Москву и Симферополь.
Отметим, что сообщения о заминировании участились. Только на прошлой неделе петербургскому аэропорту пришлось проводить дополнительные проверки 5 раз.
Фото: Аэропорт Пулково / VK
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