Из-за анонимных сообщений об угрозе взрыва пассажирам Пулково пришлось дожидаться своих рейсов

Скучать при этом не пришлось: всех отправить на дополнительную проверку.

В понедельник, 20 июля, аноним вновь сообщил об угрозе взрыва в Пулково. Из-за этого пассажирам пришлось еще раз проходить досмотр, а рейсы перенести, передала "Фонтанка.ру".

По данным онлайн-табло аэропорта, днем с задержкой из Петербурга вылетели рейсы в Махачкалу, Ярославль, Калининград, Иркутск, Екатеринбург и Москву.

На данный момент сообщается о задержке рейса в Ростов-на-Дону, Апатиты, Москву и Симферополь.

Отметим, что сообщения о заминировании участились. Только на прошлой неделе петербургскому аэропорту пришлось проводить дополнительные проверки 5 раз.

Фото: Аэропорт Пулково / VK