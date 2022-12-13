Поиски родных пропавшего 11-летнего мальчика завершились в Ленобласти

Мальчик 2 дня находился в медицинском учреждении.

Волонтёры поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" завершили поиск родственников 11-летнего мальчика, который потерялся в Ломоносовском районе Ленобласти. Об этом спасатели сообщили в своём ВК-сообществе, поблагодарив всех, кто принял участие в операции.

Первоначально пропавшего мальчика нашли представители ПСО. Он провёл 2 дня в одном из областных медучреждений.

Как только поиски завершились, волонтёры напомнили, что не сообщают обстоятельства пропажи и обнаружения людей из этических соображений. Также они попросили подписчиков воздержаться от версий, предположений, пожеланий и молитв в комментариях к посту.

В начале апреля в Волхове пропал восьмилетний мальчик. Ребёнка также нашли.

Фото: ВКонтакте / Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Питер