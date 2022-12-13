В Волхове пропал восьмилетний мальчик

В воскресенье утром в группе волонтеров сообщили, что ребенка нашли.

В Волховском районе Ленинградской области восьмилетний мальчик не вернулся домой. Его ищут волонтёры и полицейские. Утром появилась ориентировка в группе во "ВКонтакте" поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" в Петербурге.

Накануне днем мальчик ушел их пятиэтажки у реки Волхов. Вечером он так и не вернулся. После самостоятельных поисков мать обратилась в полицию. Пропавший учится во втором классе одной из волховских школ. По предварительным данным, раньше надолго не пропадал.

Известно, что ребенок ушел черной жилетке, сапогах такого же цвета, светло-голубых джинсах, серой ветровке и шапке чуть темнее. У него светлые волосы, серо-голубые глаза, худощавое телосложение.

В воскресенье утром в группе сообщили, что ребенка нашли.

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Фото: Piter.tv

