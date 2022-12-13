В Ленобласти ограничат движение на семи трассах 9 апреля

Проезд может быть ограничен или перекрыт из-за дорожных работ/

На семи трассах Ленобласти 9 апреля ограничат движение транспорта. Проезд может быть ограничен или перекрыт из-за дорожных работ. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Р-21 "Кола" Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:- км 12-260+778 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00. Специалисты будут заниматься ремонтом, выправкой, установкой дорожных знаков;

- км 40+162 Мост через реку Нева ограничение скорости движения в сторону ЛО с 09:00 до 18:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

М-10 "Россия" Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:- км 593-674, Тосно 0-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков, мойка шевронов, буферов.

А-120 "Санкт-Петербургское южное - полукольцо" Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

- км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 "Вологда – Тихвин":

- км 331+025-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 "Скандинавия" Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

- км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;

- км 47-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка барьерного ограждения от пыли и грязи;

-км 1-3, км 5-6 Подъезд к г. Выборгу № 1 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка остановок общественного транспорта и тротуаров от пыли и грязи.

А-181 "Магистральная":

- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 "Кола":

- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д;

- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка дорожных знаков;

- км 37-56 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка барьерного ограждения;

- км 55-44 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00-20:00, установка сигнальных столбиков;

- км 75-77 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

Фото: Piter.tv

