Каждый пятый житель Северной столицы находит новую работу менее, чем за полмесяца

Но 37% ищет ее дольше: от одного до шести месяцев.

Практически каждый житель Северной столицы находит новую работу за срок, не превышающий двух недель. О таких результатах службы исследований сервиса hh.ru сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Также около 20% петербуржцев обретают новое трудоустройство за несколько более длительный срок – его диапазон: от двух недель до целого месяца.

А порядка 37% опрошенных ищут работу намного дольше. У них этот процесс растянулся до целых шести месяцев.

Большинство респондентов полагают, что новое место приложения своих сил найти очень трудно. И хуже всего в этом дела обстоят у предпенсионеров.

Как сообщало ранее Piter.tv, петербургский рынок труда поддержат федеральными средствами.

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