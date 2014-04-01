Похвала скуке. В кино – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" 

Режиссер, известный по "зрительским" картинам, предложил фильм, который может быть уместен самым неожиданным образом.

Жанр картин, в которых сюжетные линии сплетаются неожиданным образом в романтическом сюжете, популярен у зрителей по всему миру. Россия не становится исключением – сразу вспоминается франшиза "Ёлки", за которую зритель голосовал рублем не один год. У зрителей со вкусом поизысканнее раз за разом на повторе "Реальная любовь", на экранах появились и "американские" ответы британцам, например "День святого Валентина" или "Старый новый год".

В ряду картин, которые сейчас на свой страх и риск выходят в кинопрокат в России во времена пандемии – пополнение. Картина режиссера Денниса Дугана носит название "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы". На настроение фильма могут намекнуть предыдущие работы постановщика, снятые с актером Адамом Сэндлером в главных ролях: дилогия "Одноклассники", "Не шутите с Зоханом", "Счастливчик Гилмор" и многие другие. Поэтому игра на гитаре теперь популярной кантри-певицы Элли Кинг (в миру – Таннер Эль Шнайдер, дочь давнего товарища Сэндлера, актера Роба Шнайдера), не должна удивлять.

Создатели картины рассказали, что на фильма режиссера вдохновила жена, которая попросила его написать сценарий свадебного фильма. Пятнадцать лет назад он начал писать сценарий как оду своей жене. Совпадением было и то, что это произошло во время семейной поездки в Лондон, где его жена и дети встретили Джереми Айронса, который и снялся в фильме вместе с Дайан Китон в роли пары слабовидящего фотографа и педантичного организатора свадеб.

В сегментах сюжета переплетаются трэш-реалити-шоу, политики, русская мафия, вольное переложение "Свадебного переполоха", история любви "Золушки" в бостонских декорациях и приторное романтическое настроение. Однако основная проблема в том, что почти все из этого зритель уже видел в разных картинах много лет назад и не сможет разглядеть ничего нового, никакого неожиданного поворота сюжета.

На ситуацию можно посмотреть и с другой стороны. Если вам не хватало того фильма, во время просмотра которого стоит беззастенчиво продолжить свидание чем-то большим – "Любовь, свадьбы и прочие катастрофы" вполне подойдут. Новый фильм "под маникюр"? Романтическая "таблетка" одинокими вечерами, возвращение понятного уюта происходящего? Никакой катастрофы, только любовь и свадьбы. Скучно, понятно, предсказуемо. А почему бы и нет?

Фото: предоставлено прокатчиком картины