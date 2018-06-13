В небе над КАД заметили похожие на НЛО облака

В сети появились фотографии с необычным погодным явлением.

Днем 17 июня петербуржцы заметили в небе над КАД облака необычной формы. Один из очевидцев поделился фотографиями в социальных сетях.

На снимках видно, что над КАД зависли облака, очень похожие на летающие тарелки НЛО. Уникальное погодное явление удалось запечатлеть перед портом Бронка.

Лентикулярные или, как их еще называют, линзовидные облака, формируются между двумя слоями воздуха или на гребнях воздушных волн. Они висят над головой, оставаясь неподвижными даже при сильном ветре. Причудливая форма лентикулярных облаков нередко вызывает удивление у тех, кому они попадаются на глаза. Многие принимают их за НЛО.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб