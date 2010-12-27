В Петербург возвращается жара

В четверг в городе на Неве ожидается до плюс 29 градусов.

На этой неделе в Петербург вернется жара. С каждым днем столбик термометра будет постепенно возрастать. К четвергу температура воздуха повысится до плюс 29 градусов. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного гидрометцентра.

В понедельник, 17 июня, воздух в городе на Неве прогреется до плюс 24 градусов. День будет солнечным и без осадков. Атмосферное давление в течение дня меняться не будет и составит 758 мм рт. ст. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3,4-4,3 м/с. Сухая погода продержится в Петербурге всю неделю.

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