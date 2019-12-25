Похоронщики судятся со Смольным

Из-за распоряжения Комздрава от 15 апреля они теряют до 200 тысяч рублей за каждого умершего.

Частная ритуальная компания подала иск к комитету здравоохранения с требованием отменить запрет на перевозку петербуржцев, у которых при посмертном исследовании выявили COVID-19. С каждого тела представители ритуальных услуг могут терять по 200 тысяч рублей. Об этом сообщила "Фонтанка".

Иск подала коммерческая организация "Специализированная служба по вопросам похоронного дела Санкт-Петербурга и Ленинградской области", которая принадлежит Борису Гладилину. Он требует отменить распоряжение от 15.04.2020, согласно которому запрещается транспортировать, хоронить или кремировать лица, у которых посмертно выявили коронавирус.

Юридическое название коммерческой компании "Похоронный дом" почти идентично госучреждению, через которое петербуржцы могут бесплатно кремировать или похоронить умершего. Весь цикл похорон, включая выезд, у коммерческого организатора может превышать 200 тысяч рублей.

Накануне жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 23 человека.

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