Стало известно, где и когда похоронят Лео Корхина

Прощание с дирижером состоится 16 августа в медико-санитарной части №70.

В субботу, 11 августа, в возрасте 89 лет скончался дирижер Лео Корхин. Прощание с артистом состоится 16 августа в медико-санитарной части №70, расположенной по адресу улица Комсомола, 12. Об этом сообщили в городском комитете по культуре.

Лео Корхин родился в Киеве в 1929 году. После войны юноша поступил в музыкальную школу, а затем окончил Киевскую консерваторию на оркестровом факультете. Во время обучения он начал работать дирижером в Государственном симфоническом оркестре УССР. В 1954 году Корхин переехал в Ленинград и устроился в оркестр Ленинградской филармонии. С его участием была записана музыка к таким известным фильмам, как "Белое солнце пустыни", "Женя, Женечка и "катюша" и другим.

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