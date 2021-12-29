Всемирно известный виолончелист и дирижер Давид Герингас выступит с концертом в Павловске

Концерты пройдут в музее-заповеднике "Павловск".

В Концертном зале Павловского дворца 22 и 23 февраля состоится концерт ученика Мстислава Ростроповича, литовского виолончелиста и дирижера Давида Герингаса. Он выступит вместе с Санкт-Петербургским государственным академическим симфоническим оркестром и молодыми солистами — пианистом Адамом Гуцериевым и виолончелисткой Дали Гуцериевой.

В программе — произведения Моцарта, Бруха, Шостаковича. Концерт начнется в 16:00 на Садовой улице, 20, в Павловске. Возрастное ограничение: 6+.

Давид Герингас родился в Вильнюсе (Литва), однако уже более 40 лет живет и работает в Германии. Образование получал в Московской консерватории у Мстислава Ростроповича. После эмиграции в Германию преподавал в высших музыкальных школах Берлина, Гамбурга, Любека. В 2005-2008 годах был главным приглашенным дирижером Филармонического оркестра Кюсю в Японии. На данный момент является профессором Международной академии музыки Блэкмор в Берлине. Почетный профессор Московской, Санкт-Петербургской и Пекинской консерваторий. Почетный доктор Литовской академии музыки и театра.

Адам Гуцериев начал свою карьеру в 5 лет. Сейчас пианисту 16. Ученик Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. Чайковского. Он выступал на главных площадках России, Франции, Италии, Латвии, Бельгии. В 2021 году стал лауреатом VII Международного Музыкального Конкурса "Odin" в Дании, II Брюссельского Международного Музыкального Конкурса и других международных конкурсов.

Дали Гуцериева также занимается музыкой с детства. В 2012 году юная виолончелистка стала победительницей Международного конкурса виолончелистов имени Сергея Кнушевицкого. В этом году Гуцериева будет выступать в австрийском и итальянском турне с Национальным Филармоническим Оркестром России и Маэстро Владимиром Спиваковым. Вместе с Давидом Герингасом она уже участвовала в концертах в Финляндии, Исландии, Чехии, Испании, Италии.

Фото: предоставлено организаторами