Стало известно, почему умер игрок "Что? Где? Когда?" Михаил Басс

Басс скончался в возрасте 48 лет от онкологического заболевания.

В воскресенье, 12 августа, в возрасте 48 лет скончался игрок "Что? Где? Когда?", биолог, эколог и педагог Михаил Басс. В сети появилась информация о причинах его смерти.

Отмечается, что в течение месяца Басс боролся с прогрессирующим онкологическим заболеванием. У него был острый лейкоз. Последние несколько недель он находился на лечении в клинике Израиля. Дата и место прощания с Бассом пока неизвестны.

Ранее мы писали, что в МХТ имени Чехова простились с Дмитрием Брусникиным.

Фото: ВКонтакте / Михаил Басс