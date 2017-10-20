В МХТ имени Чехова прощаются с Дмитрием Брусникиным

Актер и режиссер скончался 9 августа в возрасте 60 лет.

В МХТ имени Чехова началось прощание с Дмитрием Брусникиным. Коллеги, близкие люди и поклонники творчества актера и режиссера несут в театр цветы и выражают свои соболезнования вдове Марине Брусникиной. Чуть позже в храме Софии Премудрости Божией состоится отпевание, после Дмитрия Брусникина похоронят на Троекуровском кладбище. Об этом сообщают РИА Новости.

Напомним, артиста не стало в минувший четверг, 9 августа. Актер и режиссер скончался в возрасте 60 лет от сердечной недостаточности. Более 25 лет Брусникин преподавал актерское мастерство в Школе-студии МХАТ. С мая этого года он исполнял обязанности директора экспериментального театрального центра новой драмы "Практика".

Брусникин снялся в десятках фильмах и телесериалах. Среди его режиссерских работ — "Дядя Ваня", "Три сестры", "Платонов", "Плач в пригоршню" и другие. В 2009 году артисту было присвоено звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации".

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Фото: Википедия / СТД РФ