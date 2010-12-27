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Скончался самый старый народный художник СССР Николай Никогосян
Сегодня, 12:52
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TretyakovaS
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Скончался самый старый народный художник СССР Николай Никогосян

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Автор памятников Маяковскому и Лермонтову умер в возрасте 99 лет.

Накануне в Москве в возрасте 99 лет умер Николай Никогосян – народный художник СССР армянского происхождения. Об этом сообщили в пресс-службе Российской академии художеств.

Причины смерти художника не разглашаются. 

Время и место похорон пока уточняется. 

Справка: Николай Никогосян родился 2 декабря 1918 года в Армении, позднее переехал в Ереван. В 1940 году окончил закончил петербургский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. В 1942 года вошел в состав Союза художников СССР. Среди наиболее известных работ Н.Б.Никогосяна РАН отмечает памятники Комитасу, В.Маяковскому, М.Ю.Лермонтову, Н.Г .Чернышевскому, скульптурное оформление Дворца науки и культуры в Варшаве и др.

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Категории: Новости СПб

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